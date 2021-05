¡Qué romántico! Ben Affleck conserva un regalo de Jennifer López desde hace veinte años

Estados Unidos.

Jennifer López y Ben Affleck se encuentran juntos en Miami y cada uno de sus pasos está siendo seguido por un enjambre de paparazzi a la espera de conseguir la imagen suya besándose que confirme definitivamente su reconciliación.

Aunque aún no se hayan animado a intercambiar gestos de cariño como ese en público, en su última aparición el intérprete y director ha sido fotografiado luciendo un peculiar reloj, con una pulsera plateada en forma de cadena y una esfera alargada, que los fans de la pareja no han tardado en identificar como el que utilizó para grabar el videoclip 'Jenny From the Block' de la diva del Bronx allá por el año 2002.

La pieza fue al parecer un regalo de la cantante que Ben no se quitaba de la muñeca en aquella época, según afirma el portal Page Six.

Lo cierto es que los dos han demostrado a lo largo de los años una gran afición por hacer guiños a sus relaciones sentimentales con sus joyas.

Hasta hace unos meses él solía llevar al cuello la mitad de un corazón a juego con otro colgante que tenía su entonces novia Ana de Armas, y JLo se compró unos de esos pendientes de aro que tanto le gustan adornados con el nombre de Alex Rodriguez durante el tiempo que estuvieron comprometidos.

Sin embargo, lo realmente llamativo es que Ben haya guardado el reloj durante casi dos décadas y que ahora lo haya rescatado del baúl de los recuerdos, lo que no sería más que otra pista de que ha retomado su historia de amor con Jennifer.