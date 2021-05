John Cena califico a Taiwán como "país" y sus seguidores de China se indignan

Los Ángeles.



John Cena, actor de "Fast and Furious 9", pidió este martes disculpas a sus seguidores chinos por haber calificado a Taiwán de "país", desatando una ola de indignación en el mayor mercado cinematográfico del mundo.



Pekín considera al democrático Taiwán, una isla con gobierno propio, como una provincia rebelde llamada a volver a su control, por la fuerza si es necesario, y se enfurece ante cualquier intento diplomático de reconocerla como nación.



Pero la estrella estadounidense de lucha libre que se convirtió en actor calificó a Taiwán de "país" a principios de mayo en un encuentro con seguidores durante un viaje a la isla para promocionar el nuevo filme de la saga de acción.



El martes, ante la creciente indignación en las redes sociales chinas, Cena se disculpó en Weibo, el Twitter chino. "He realizado muchas entrevistas para 'Fast and Furious 9' y cometí un error durante una de ellas", asegura en un video.



"Quiero decir (...) que amo y respeto a China y al pueblo chino. Estoy muy muy arrepentido de mi error. Lo siento", agregó el actor, sin repetir el polémico término.



Su video fue visto 2,4 millones de veces en la red social, estrictamente controlada.



"Fast and Furious 9" arrasó en taquilla durante su estreno el 21 de mayo en China, recaudando 148 millones de dólares, según el diario nacionalista Global Times.