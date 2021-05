"Si la regó": Pepe Aguilar defiende a su hija tras polémica interpretación de himno

Ciudad de México.

Las redes sociales no perdonan y esta vez fue duramente criticada la interpretación del himno nacional de México ejecutada por la cantante Ángela Aguilar en la pelea del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders.



Haber cantado con "inflexiones vocales rancheras", en un tiempo más lento, "cambiar notas" del himno e incluso cantarlo al "estilo americano", fueron algunas de las acusaciones que recibió la hija del famoso cantante Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar es una gran cantante nadie se lo discute pero lo malo no es que le haya cambiado la tonada al Himno Nacional Mexicano el gran problema es la tonada que eligió. ??



pic.twitter.com/vctcNeLbf6 — Ana Brenda GG (@brenkis) May 9, 2021





Las críticas llegaron lejos cuando usuarios de Twitter comenzaron a pedirle a la Secretaría de Gobernación de México (Segob) que tomara cartas en el asunto y expresara el monto de la multa a la que se haría acreedora la joven de 17 años.



En redes se recordó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la que se establece que "queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno nacional, total o parcialmente en composiciones y arreglos", y la discusión estuvo polarizada.



Ante el revuelo, la Segob emitió un comunicado en la noche del domingo en el que asegura que "Ángela Aguilar no contravino ninguna ley con su entonación", debido a que su interpretación no tuvo ninguna alteración en la letra



Y que "si bien su entonación no fue la que todos conocemos (marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se hizo a capela, lo que pudo influir en la variación", apuntó la institución.

Ángela Aguilar fue criticada en redes sociales por su interpretación del Himno Nacional. Su padre Pepe Aguilar la defendió asegurando que sí la regó pero no es para fusilarla. #PájarosEnElAlambre? en #SaleElSol?: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/hkX2VX2TF4 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 10, 2021





También se explicó que al tratarse de un evento deportivo llevado a cabo en el extranjero, la ley no procedía para llevar a cabo una sanción administrativa, pero que la dependencia seguiría vigilando el respeto a los símbolos patrios.



El ministerio de Gobernación también agradeció el interés de los mexicanos que se manifestaron en defensa de las insignias nacionales y pidió a los mexicanos residentes en el extranjero respetar lo estipulado en dicha ley.

Vea: Carmen Villalobos se estrena como malvada



Asimismo, el padre de la joven, Pepe Aguilar, se mostró molesto con quienes criticaron a Ángela y emitió un video en el que lamentaba que la gente se enfocara en los errores más que en las buenas cosas, como el regreso a los eventos masivos.



"Si la regó.... Es bien interesante en qué nos enfocamos. Se está abriendo el mundo, por primera vez hay un evento en el continente americano después de un año con más de 50.000 personas, ganándole al virus, el Canelo volviendo a ganar, y el pinche 'trending topic' es el himno nacional de Ángela", expresó el cantante de "Por mujeres como tú".



Por su parte, Ángela se mostró agradecida con El Canelo y su padre por la oportunidad y compartió momentos de su regreso a los escenarios en redes. "Con problemas técnicos y entonaciones lentas pero estoy tan agradecida. Gracias por tanto apoyo y amor siempre", apuntó. EFE