"Ya no me agrada": Fanática expone en redes sociales a Carlos Rivera

México.

Una fan del cantante Carlos Rivera, expuso al famoso a través de Tik Tok, luego de conocerlo durante la grabación de la primera temporada de ¿Quién es la Máscara?.



La joven identificada como Eva Ramírez expresó que hace dos años su escuela fue invitada a participar como público del reality show en el que estaría Yuri, Consuelo Duval, Adrián Uribe y Omar Chaparro. Muchos de los alumnos aceptaron gustosos por ver a las celebridades.



Cuando llegó el día de convivir con los famosos, expresó que Chaparro se desenvolvió muy amable con los estudiantes, incluso, les preguntó de dónde venían.

Además lea: "El Burro" Van Rankin revela cómo se escribió realmente la canción "Hasta que me olvides" de Luis Miguel



"Ya que por fin estábamos adentro, Omar Chaparro presentó a los investigadores y fueron entrando uno por uno y después, para convivir con el público preguntó de dónde éramos, pero desde que entraron, todos entraron con una actitud bien chida, pero él (Carlos) llegó un poco fresa y cuando Omar preguntó de dónde éramos gritamos bien emocionados que de Tlaxcala porque creímos que él se iba a emocionar también", dijo la joven.



Rivera es originario de Huamantla,Tlaxcala, por lo que Omar le dijo: "Aquí están tus paisanos. Cántales algo". A lo que él se limitó a contestar con simples gestos.



"Resulta que él ya no dijo nada, hizo nada más como caras y empezó el programa y en cada pequeña pausa Omar Chaparro trataba de involucrar al público con los investigadores y nos dijo a todos, 'pídanle a Carlos Rivera que cante’' y todos muy emocionados comenzamos a pedirle que cantara", continuó.



Rivera les respondió con algo que los decepcionó. Además, luego del grosero comportamiento, no les volvió a dirigir la palabra, por lo que desde entonces la exfan confesó que se decepcionó y dejó de seguirlo.



Él nos dijo: "A esta hora ni Las Mañanitas, eh' y no cantó absolutamente nada y de ahí no volvió a hablar para nada con nosotros".