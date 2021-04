La audiencia de los Óscar se desploma a la mitad en un nuevo mínimo histórico

Los Angeles, Estados Unidos.



La audiencia de los premios Óscar de este año se desplomó en más de la mitad a un nuevo promedio mínimo de 9,85 millones de espectadores en Estados Unidos, dijo el lunes la cadena televisora ABC.



La enorme caída del 58,3% respecto a los 23,6 millones, el mínimo histórico alcanzado el año pasado, se esperaba ampliamente para la noche más importante de la industria cinematográfica de Hollywood, después de que otros espectáculos de premios celebrados durante la pandemia también sufrieran bajas estrepitosas.



Con las salas de cine cerradas la mayor parte del año y varias películas que se preveía fueran un gran éxito protagonizadas por actores de renombre y que acabaron pospuestas, una cosecha menos conocida de nominados compitió en la ceremonia del domingo, donde Nomadland, de Chloé Zhao, fue la gran ganadora.



La caída de espectadores también viene de una tendencia general a la baja de varios años para los Premios de la Academia, que estaban por encima de 43 millones de televidentes en 2014.



Entre los que no sintonizaron la ceremonia se encontraba Anthony Hopkins, quien inesperadamente ganó como mejor actor en lo que fue el premio final de la noche, luego de que los productores decidieran reorganizar el orden de las categorías.



Los Óscar generalmente terminan con la distinción a la mejor película, y muchos espectadores señalaron que la falta de un discurso de aceptación en el gran final de la ceremonia fue otro elemento de anticlímax.



"A los 83 años, no esperaba recibir este premio, realmente no lo hice", dijo Hopkins en un video publicado en su página de la red Instagram desde Gales el lunes por la mañana.



La ceremonia poco ortodoxa de los Óscar de este año se trasladó de un teatro de Hollywood a una glamorosa estación de tren de Los Ángeles para cumplir con los estrictos protocolo impuestos debido a la pandemia de covid-19 reinante -EEUU es el país más afectado del mundo- y reunió a las estrellas de Hollywood por primera vez en más de un año.