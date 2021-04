Frances McDormand repite la hazaña de Meryl Streep e Ingrid Bergman al ganar su tercer Óscar

Estados Unidos.

La protagonista de Nomadland, Frances McDormand, se unió al grupo más elitista de Hollywood al ganar su tercer Óscar actoral, gracias a su poco glamoroso retrato de una viuda afligida que vive en una vieja camioneta.



McDormand se convierte así en el séptimo intérprete que obtiene tres premios de la Academia y la cuarta mujer en lograr esta hazaña después de Meryl Streep, Ingrid Bergman y Katharine Hepburn, quien se encuentra sola en la cima con cuatro estatuillas.



"No tengo palabras. Mi voz está en mi espada. Sabemos que la espada es nuestro trabajo. Y me gusta el trabajo. Gracias por saberlo. Y gracias por esto", dijo la actriz al recorger su galardón.



Su papel de Fern se suma a la serie de mujeres hastiadas, duras y sufridas que ha interpretado McDormand, de 63 años, en una carrera de cinco décadas donde ha elegido principalmente películas independientes.

#Oscars | No nos merecemos a #FrancesMcDormand aullando como lobo en su agradecimiento a Mejor Película por #Nomadland.pic.twitter.com/PKuDloVG1g — Cinergia (@cinergiaonline) April 26, 2021



Su personaje en Nomadland se está recuperando de la pérdida de su esposo y de su antigua ciudad natal de Empire, Nevada, que se quedó hasta sin código postal cuando el cierre de la planta local de yeso forzó a toda la población a irse.



La difícil situación de Fern es vista como una representación de la situación que padecieron miles de estadounidenses que quedaron al margen de la sociedad por la llamada Gran Recesión y, más recientemente, por la pandemia.



"Es un gran documento de un momento muy específico de nuestro mundo", ha dicho McDormand.



El primer Óscar de McDormand a la mejor actriz llegó en 1997 por su interpretación de Marge Gunderson, una policía embarazada en Fargo. La cinta fue dirigida por su esposo, Joel Coen, y su cuñado Ethan.

#FrancesMcDormand nos representa a los que estamos viendo la GALA ???#Oscars pic.twitter.com/P7tzcRJxLQ — Zuaitz Huerta (@bullock25) April 26, 2021



Su segundo premio de la Academia lo ganó hace apenas tres años como mejor actriz por su papel de una madre que busca vengar la violación y el asesinato de su hija en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios por un crimen).



- ¿No es una estrella? -



Nació en una familia canadiense en Chicago, Illinois, en 1957, hija de un ministro protestante. Estudió en la escuela de teatro de Yale y comenzó a actuar en las tablas.



Su primera película, "Blood Simple" (1984), también fue el debut de los hermanos Coen. Ese fue el año en que se casó con Joel, con quien tiene un hijo ya mayor.



McDormand, quien ha actuado en nueve películas de los hermanos Coen, bromea a menudo diciendo que no se ve a sí misma como una estrella de cine, a pesar de haber aparecido en 41 cintas que abarcan cuatro décadas.

"Por favor, vean nuestra película en la pantalla más grande que puedan. Y pronto, cuando sea seguro, lleven a alguien al cine", dice #FrancesMcDormand tras la victoria de #Nomadland como Mejor Película➡️https://t.co/UH96v6xRoU? pic.twitter.com/JsIhrEGteJ — @TomatazosCom (@TomatazosCom) April 26, 2021



Pero además de sus tres trofeos, McDormand cuenta con otras tres nominaciones, la primera de ellas a la mejor actriz de reparto por "Mississippi Burning" ("Arde Mississippi" o "Mississippi en llamas", 1988).



Compitió otra vez en la misma categoría gracias a "Casi famosos" (2000) y luego como una minera con una enfermedad terminal en "North Country" ("Tierra fría" y "En tierra de hombres", 2005).



En el futuro McDormand aparecerá en una comedia dramática de Wes Anderson que fue postergada por la pandemia, "The French Dispatch", y también trabaja con su esposo Joel --sin Ethan-- en "Macbeth".



El personaje de Fern, creado a partir de varios nómadas de la vida real descritos en el libro de la periodista estadounidense Jessica Bruder, quizás es el que se acerca más a los valores la actriz.



"Le dije a mi esposo... cuando cumpla 65 años voy a cambiar mi nombre a Fern, empezaré a fumar Lucky Strikes, a beber Wild Turkey y saldré a la carretera en mi camioneta", dijo McDormand en el estreno estadounidense de la película en California. "Me tocó hacer eso cuatro años antes".