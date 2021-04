Aseguran que fue Jennifer López quien rompió su compromiso con Alex Rodríguez

Madrid, España.

La semana pasada Jennifer López y Alex Rodríguez confirmaron su ruptura por medio de un comunicado conjunto en el que adelantaban que continuarían trabajando juntos en sus proyectos en común, pero no hacían referencia al motivo por el que finalmente habían decidido no seguir adelante con sus planes para casarse.

Lo máximo que mencionaban al respecto, y solo de pasada, era que se habían dado cuenta de que se entendían mejor como amigos que como pareja.

Ahora un supuesto amigo de la diva del Bronx ha roto su silencio para desvelar que ella habría dado más importancia de lo que trascendió inicialmente a los rumores que vincularon al antiguo jugador de béisbol con Madison LeCroy, una de las estrellas del reality estadounidense 'Southern Charm'.

Al parecer, Jennifer no sentía que pudiera confiar en Alex a pesar de que su supuesta amante hubiese asegurado que lo que fuera que hubiese existido entre ambos en algún momento del año pasado nunca pasó al plano físico, y finalmente fue la actriz y cantante quien habría tomado la decisión de romper su compromiso porque había muchos problemas sin resolver como para pensar en una boda.

"El que le hubiese sido o no infiel no importaba. Ella no toleraría que existiera ese miedo entre ellos. Lo estaba pasando mal y no pensaba que seguir con Alex fuera a ser lo mejor para ella", ha señalado una fuente en declaraciones a People.