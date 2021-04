Bárbara Mori revela que tuvo covid-19: "Me sentía desorientada"

Guadalajara, Jalisco.

Bárbara Mori confesó que ya padeció COVID-19 y la pasó bastante mal.

La actriz decidió contar, frente a varias cámaras de televisión, su experiencia con la enfermedad que ha paralizado al mundo desde hace un año.

La ojiverde aseguró que uno de los peores síntomas del padecimiento fue que se sentía desorientada.

“Lo que me dio es desorientación, muchísimo, de que sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente en otra parte”, dijo.

Mori tuvo que ser muy paciente con ella misma, pues necesitaba tranquilizarse, respirar y esperar a sentirse bien de nuevo.

“A mí me dio COVID-19, pero me fue bien. Gracias a Dios no necesité oxígeno. Entonces, eso de que dicen que no existe, yo te puedo decir que a mí me dio”, contó.

Mori contó que se recuperó siendo ‘amorosa’ con su cuerpo y se preocupó por la cantidad de información falsa que hay sobre la enfermedad.

“El problema y por lo que creo que mis compañeros de pronto dicen que no existe es porque hay demasiada información falsa y siento que toda esta información falsa que hay allá afuera está para crear pánico, para crear miedo”, señaló.