Amara La Negra al ritmo de punta gracias a emprendedor hondureño

Nueva York, Estados Unidos.

Una grata sorpresa se llevó el joven hondureño Arnol Guity, cuando la actriz y cantante Diana Danelys De Los Santos, mejor conocida como “Amara La Negra’ compartió en su red social de Instagram, un video del joven bailando nuestra tradicional música punta, el cual fue grabado en la comunidad garífuna de Triunfo De La Cruz, durante las ya acostumbradas fiestas de Semana Santa.

Cautivada por el sabor del tambor, las maracas y el caracol, la celebridad de origen dominicano, sorprendió a sus más de 2.3 millones de seguidores al subir un video de ella meneando las caderas al ritmo punta.

“Cuando Amara compartió mi video, no lo podía creer, entre en estado de shock, tuve muchas sensaciones en ese momento, me sentía sorprendido, muy feliz. Me sentí como embajador de la cultura garífuna que había logrado algo importante, represento un premio por todo el trabajo que he hecho para dar a conocer nuestra cultura y mi empresa Garifunarobics. Vi ante mis ojos la dirección que estoy tomando, disfrute ver el fruto de tanto trabajo”, Indicó Guity, quien reside en Nueva York.

Pese a haber nacido en los Estados Unidos, desde muy temprana edad Arnol, ha sentido una conexión extrema con el ritmo de los tambores. Esa pasión se transformó en su modus vivendi y a partir de los 12 años se convirtió en un bailarín profesional. Los pies descalzos, el movimiento de caderas, de la cintura, la belleza de una hermosa cultura, las trenzas y una historia que busca compartir con el mundo, se ha vuelto su fijación, después de 15 años de carrera.

No conforme con haber alborotado a la comunidad hondureña, al compartir el video de Arnol, la también bailarina, decidió experimentar ella misma al ritmo de punta, al bailar una de las pegajosas canciones del Grupo La Raza, en la que mostró su gracia y belleza al mover la cintura, sus movimientos arrancaron suspiros dentro de sus seguidores, mucha alegría dentro de los amantes de la música punta y por supuesto, mucho orgullo a Arnol Guity, quien con su talento inspiro a la exbailarina de Celia Cruz”.

“Mi reacción al verla bailar fue de inmensa sorpresa y mi primer comentario fue “Oh Dios mío, ella tiene cintura, me sentí contento de verla bailando nuestra música, además, porque envió un mensaje a toda la comunidad garífuna y es que siento que en Honduras no se nos da el crédito por nuestro aporte cultural, pero ese pequeño gesto fue suficiente para sentirme satisfecho y muy orgulloso”, sentenció Arnol Guity.

El efecto mediático se reflejó de inmediato en las cuentas de @garifunarobics en Instagram, la página de aeróbicos de Arnol Guity, ya que como la espuma alcanzó los 10 mil seguidores, la esperanza del hondureño, es tener la oportunidad de brindar unas clases de punta a la famosa artista, no que las necesitara, pero seria una experiencia invaluable, para el joven emprendedor catracho.

Las clases están abiertas para cualquier persona que desee aprender a bailar como Arnol y Amara.