Silvia Pinal rompe el silencio y apoya a su nieta: "Frida, tu abuela te ama"

Ciudad de México.

La actriz Silvia Pinal rompió el silencio en lo relativo a las acusaciones de su nieta Frida Sofía, de que presuntamente su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, la tocó indebidamente cuando era menor de edad.

A través de un comunicado la estrella de Mi Marido Tiene Familia indicó que desea hablar con la intérprete de "Ándale" en privado para tratar de solucionar los malentendidos que se han dado entre ella y su familia.



"Gracias a Mujer, Casos de la Vida Real, siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón", se lee en el texto.



"Estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia mexicana; no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente, y nos necesitamos ambas".



La famosa añadió que ha logrado seguir puntualmente las publicaciones y entrevistas que la hija de la cantante Alejandra Guzmán ha expresado en los últimos años, y que por ello desea encontrarse con ella para tratarlas en la intimidad.



"Dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento. Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto.



"Exhorto a los medios de comunicación que respeten este momento difícil que estoy viviendo. Como matriarca de esta familia, mi única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desavenencia", finalizó.



Las polémicas declaraciones que Frida Sofía dio hace unos días a un programa de televisión de difusión nacional han causado revuelo no sólo entre los internautas y seguidores de la familia Guzmán Pinal, sino también entre los mismos miembros, quienes han declarado públicamente sus posturas al respecto.



Por su parte, Enrique Guzmán dijo que considera que su nieta necesita ayuda psicológica urgentemente, y negó las acusaciones que ella le imputó, mientras que Luis Enrique Guzmán, tío de Frida Sofía, también ha negado los señalamientos hacia su padre, y ha dicho que su familia no desea algo más que apoyar a su sobrina.



Frida Sofía ha dicho en repetidas ocasiones que buscará contar su verdad sobre su relación con sus allegados, y prueba de ello es que este martes publicó en redes una imagen en la que aparece ella de niña, en brazos de su madre, con una aparente cara de espanto al ver a su abuelo acercándosele.



"Para tod@s los que quieren pruebas. ¡Perdón que no tenia cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad! Pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS", escribió junto a la imagen; la publicación ya supera los 60 mil me gusta en Instagram.