Eiza González es el rostro de la nueva fragancia de Louis Vuitton

La actriz mexicana Eiza González tiene un nuevo logro para compartir y es que se ha convertido en la primera latina en formar parte de la familia de la marca Louis Vuitton.

Como parte de la campaña para el lanzamiento de On the Beach, la actriz de "Godzilla vs Kong" se convirtió en el canvas de Alex Israel, donde el artista replicó el diseño de la botella sobre su cuerpo por medio de la técnica de body painting. El resultado es fantástico.

"Más que honrada de convertirme la cara de la nueva fragancia de Louis Vuitton, On the Beach", escribió la popular actriz junto a una imagen de la nueva campaña.