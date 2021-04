Fallece Patrick Juvet, exestrella de la música disco

Barcelona.



El cantante suizo Patrick Juvet, que se hizo famoso en los años 1970 con el tema disco "Où sont les femmes ?", falleció a los 70 años, anunció este jueves a la AFP su agente, Yann Ydoux.



El cuerpo del artista fue hallado en un apartamento de Barcelona, en el noreste de España. Todavía no se han esclarecido las causas de su muerte. "Se hará una autopsia, hablé con él por teléfono hace tres días, me pareció que estaba bien", indicó su agente.



Juvet residía en París pero solía visitar Barcelona y Suiza.



La canción "Où sont les femmes ?", que fue un gran éxito, figuraba en el álbum de 1977 "Paris by Night".



La carrera de Juvet "tuvo altibajos, periodos felices, otros menos", resumió Yann Ydoux, que conoció al cantante hace 22 años.



"Patrick todavía tenía muchos proyectos, sobre todo un nuevo álbum como compositor", agregó.