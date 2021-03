“Huir”, el conmovedor tema que Franoman dedica a los hondureños que emigran a Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

“Estoy cansado de esta situación, hoy hay comida pero mañana no, el tiempo pasa, pero el hambre no…”, con esas desgarradoras líneas inicia la canción Huir, del cantante hondureño Franoman, en la que aborda el tema de la migración.

En los últimos 12 meses, Honduras ha experimentado una crisis mayor debido a la pandemia por el covid-19 y el paso de los huracanes Eta e Iota. Y eso es lo que ha motivado a miles de hondureños a salir en caravanas en busca de una mejor vida en el extranjero.

Es por esta razón que el intérprete catracho decidió escribir este tema y crear conciencia sobre este problema social.

“La migración es un problema que no solo existe en Honduras, sino en todo el mundo. Pero en nuestro país se mira demasiado la desigualdad, la injusticia, y es eso lo que me inspiró a crear este tema. Sin embargo, no quiero que parezca un tema político, porque no lo es, es un tema social. Estoy seguro de que cada persona que escuche esta canción se va a identificar con la letra. Quiero llegar al corazón de mis compatriotas y crear conciencia”, expresó el artista catracho en entrevista con LA PRENSA.

El video musical de Huir fue grabado por Ósman Álvarez, de Talento Garífuna, mientras que la producción musical estuvo a cargo de Palma Studio.

El joven, originario de Giriga, Colón, explica que él mismo se ha visto afectado por la crisis que ha generado el coronavirus, ya que la industria musical ha sido una de las más golpeadas.

“Es duro llegar a la casa y que tus hijos te digan ‘tenemos hambre’, ya que quizá el día no estuvo muy bueno. Es duro y triste, pero es algo real”, comenta con pesar el músico.

Afortunadamente, Franoman cuenta con otro trabajo que le ha permitido salir adelante.

“Tengo un oficio y eso me ha ayudado de cierta manera para estabilizarme y sostener a mi familia, pero si me ha afectado mucho la crisis por la pandemia, fue algo que no nos esperábamos. He tratado de llevar las dos cosas de una forma paralela, mis proyectos musicales y mi otro trabajo”, expresa Adony Orlando Chávez Calderón, como se llama en realidad.

Y aunque él no tiene planes de emigrar de Honduras, confiesa que comprende a los compatriotas que toman la difícil decisión de abandonar su país en busca de mejores oportunidades.

“Imagino lo difícil que es dejar todo por un futuro incierto, es complicado, no sabemos si van a llegar o no, o si van a llegar y los van a regresar, pero a veces hay que tomar esa decisión”, concluye.