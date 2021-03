Regé-Jean Page, estrella de "Bridgerton", gana su primer premio actoral

Ciudad de México.

El actor Regé-Jean Page ganó a lo grande en los Premios de Imagen NAACP 2021, que entrega la Asociación Nacional para el Adelanto de las Personas de Color.

Este sábado, la estrella de 31 años ganó el premio al Actor Destacado en una Serie Dramática por su papel del Duque de Hastings en Bridgerton, de Netflix.

El joven venció a Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Keith David (Greenleaf) y Nico Annan (P-Valley).



"Wow, felicitaciones a todos en la categoría. Esto es absolutamente para todas las personas increíbles de nuestro equipo que hicieron algo tan único", dijo Page durante su discurso virtual.



"Es el mayor honor representarnos en la plenitud de nuestra belleza, de nuestro glamour, de nuestro esplendor, de nuestra realeza, de nuestro romance, de nuestro amor. Es el mayor honor representar eso y representar a las personas de mi comunidad. Haré todo lo posible para ser digno de eso", agregó.



La victoria de Page marca el primer premio importante a la actuación para el exitoso drama de época, que se lanzó en Netflix en diciembre y se ha convertido en el programa más visto del servicio de streaming.



Posterior a su triunfo, el histrión británico-zimbabuense habló sobre el éxito del programa, que lo ha catapultado a la fama en solo unos meses. Incluso presentó un episodio de Saturday Night Live en febrero.



"Los últimos meses han sido maravillosos en varios niveles, en términos de ganar una audiencia más amplia, y ver con cuánta gente se ha conectado el programa", dijo Page a medios internacionales.



"Viendo la conexión emocional que la gente ha formado con el trabajo que hemos realizado, es todo lo que siempre deseas como artista".



Basada en los populares libros de Julia Quinn, la primera temporada de Bridgerton sigue a las familias de la alta sociedad británica y sus búsquedas románticas a través de la lente de una misteriosa columnista de chismes, Lady Whistledown (con la voz de Julie Andrews).



En enero, la exitosa serie se renovó por una segunda temporada, y espera los resultados de la próxima ceremonia de los Screen Actors Guild Awards, que tendrán lugar el 4 de abril, y donde aspira a dos premios.