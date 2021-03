Delincuentes se roban el auto de Camila Cabello y Shawn Mendes

California, Estados Unidos.

Shawn Mendes y Camila Cabello fueron asaltados en el interior de su casa de Los Ángeles, informó este domingo el portal de noticias TMZ.

Según reportes policiales, la pareja estaba dentro de su hogar cuando los sospechosos entraron por una ventana; sin embargo, se marcharon cuando se dieron cuenta de que el cantautor canadiense, de 22 años, y la ex integrante de Fifth Harmony, de 24, estaban dentro de la propiedad.



De acuerdo con TMZ, cuando los perpetradores estaban saliendo de la casa alcanzaron a agarrar un juego de llaves de uno de los autos de Mendes, un G-Wagon SUV Mercedes.



El portal agregó que hasta el momento no se han realizado arrestos, pero que el Departamento de Policía de Los Ángeles todavía está investigando el robo.



Ni Shawn ni Camila se han expresado en redes o en la prensa sobre el altercado.



Los artistas son amigos desde 2014, pero no llevaron su amistad a una relación hasta 2019; el año pasado, ambos decidieron pasar la cuarentena del coronavirus juntos durante la pandemia.



Pese a ser muy herméticos sobre su relación, en septiembre de 2019 Camila insinuó que ella y Shawn tenían algo especial durante una entrevista con la revista Elle.



"Honestamente, este último año y medio fue la primera vez que realmente experimenté el enamoramiento de otra persona.



"Creo que hay mucha más profundidad en el amor cuando sabes que estás en él con otra persona. Tienes mucho más que decir, creo que eso es lo que me emociona", reconoció la cantante.