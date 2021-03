¡Recae en el alcohol! Captan a Miley Cyrus bien cariñosa con un amigo

Estados Unidos.

La cantante estadounidense Miley Cyrus rompió su sobriedad para irse de fiesta con su amigo, el músico Yungblud.

La estrella de Hannah Montana fue captada en un bar con Yungblud.

Cabe recordar que en una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, Cyrus dijo que había recaído en el alcohol durante la pandemia, aunque también reveló que ya estaba trabajando para mejorar en esa parte.

“Probablemente a la mitad de los 26, me volví sobria”, le dijo a la revista y agregó: “Luego, a los 27, [noviembre de 2019] ya estaba bastante sobria. Luego, como mucha gente durante la pandemia, me caí. Fue realmente una lucha. Salud mental y ansiedad y todo eso. Me perdí allí, y ahora estoy de vuelta en cinco semanas”, dijo Miley a Rolling Stone.

Sin embargo, a juzgar por las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales, la artista ha vuelto a recaer una vez más en el alcoholismo.

Y es que en las fotos se puede apreciar a Miley y a su amigo en estado de ebriedad. Además, en varias instantáneas se ve a Yungblud en actitud bien cariñosa con la artista, lo que también ha despertado rumores de un posible romance entre ellos.

Por otro lado, una fuente le dijo al portal Page Six que había visto a la intérprete de Wrecking Ball en el bar de Sunset Strip: "Ella estaba bebiendo", dijo el informante.

“Miley comenzó a cantar algo al azar en la mesa y todos en el restaurante se dieron la vuelta y miraron y dijeron, 'Dios mío, es Miley Cyrus', dijo la fuente de Page Six.

"Es como si estuvieran hablando de una canción, así que ella solo cantó una línea". Pero el canto solo duró, "como dos segundos".