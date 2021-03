George Clooney se sentía 'vacío' hasta que conoció a su esposa Amal

Estados Unidos.

Si hace unos días George Clooney bromeaba sobre las jugarretas y demás travesuras que les estaba enseñando a sus hijos, los mellizos Ella y Alexander, para que sacaran ligeramente de quicio a su madre, la reputada jurista Amal Alamuddin, ahora el astro de Hollywood se ha congratulado del momento de plenitud que atraviesa a todos los niveles desde que se enamorara perdidamente de su ahora esposa y debutara, junto con ella, en la paternidad.

El astro de Hollywood ha admitido que, antes de que su vida diera un giro de 180 grados, no era del todo consciente de lo "vacía" que esta se encontraba, ya que sentía que su exitosa carrera cinematográfica y las comodidades de su acaudalada existencia eran todo lo que necesitaba para ser feliz.

"Hay gente que lo tiene claro desde el principio, cuyo objetivo es tener hijos. En mi caso no era así, nunca me paré a pensar: 'Mi vida no estará completa hasta que no tenga hijos'. Yo sentía que mi vida estaba muy llena", ha explicado en conversación con el programa matutino 'Today'.

"Luego conocí a Amal y me di cuenta de que mi vida había estado bastante vacía hasta entonces. Y cuando llegaron estos dos chicos, de repente fui directamente consciente de que había estado completamente vacía. Ahora tengo un sentido pleno de pertenencia, de contar con un verdadero hogar y del amor incondicional que proporciona la familia", ha sentenciado el que fuera considerado como el gran 'soltero de oro' de la industria hollywoodiense.