Anahí confiesa que sufrió bullying en Televisa por sus problemas alimenticios

Ciudad de México.

Anahí abrió su corazón sobre las burlas que sufrió en Televisa.

Todo empezó cuando en Twitter, un seguidor de la actriz posteó un video en donde ella habla sobre el bullying que vivió por su peso y sus problemas alimenticios con la bulimia y la anorexia.

"Fueron años duros porque me ponían comida. Llegaba a los programas y me ponían comida como para ver qué hacía. Lo negaban en la empresa, ahorita ya lo puedo decir porque ya no trabajo ahí", dice.

Ante estas situaciones, tuvo que volverse fuerte y sobreponerse a los ácidos y malintencionados comentarios de algunos conductores y reporteros.

LEA: Anahí revela dónde se contagió de coronavirus

La molestia y acoso laboral fueron tales que Anahí tuvo que tomar una decisión muy importante: renunciar a la televisora.

“Creo que no estoy siendo tan feliz en este momento y en este lugar y entonces renuncié a Televisa. Dije, ‘hasta aquí llegué’. Decidí que dejaba esto y de pronto viene toda la parte, donde me enamoro y como tres años después me caso y decido formar una familia y tener hijos”, concluyó la también cantante.

Tras hacerce viral el clip, su compañero Christian Chávez apoyó a su amiga de RBD y retomó el video para emitir un mensaje.

"Este video me rompe el alma, hoy en día esto se llama violencia contra la mujer, espero que los involucrados puedan ver cuánto daño hicieron con sus palabras", escribió.