Johnny Depp pierde otra batalla: el actor no podrá apelar el fallo que lo acusó de maltratar a Amber Heard

Londres, Inglaterra.

El Tribunal británico de Apelaciones ha rechazado este jueves admitir a trámite un recurso elevado por el actor estadounidense contra un fallo de 2020 que lo acusaba que haber maltratado a su exesposa Amber Heard.

El juez Nicholas Underhill precisó que "no se han admitido las pruebas adicionales" que Depp presentó para justificar el recurso y señaló que éste "no tenía perspectivas de prosperar" y por tanto no hay razón para que proceda.

En una vista la semana pasada, su abogado, Andrew Caldecott, expuso como "nueva evidencia" sobre las presuntas mentiras de Heard el hecho de que, según sus datos, no había donado a entidades de beneficiencia en Estados Unidos, como había prometido, los 7 millones de dólares de ganancias obtenidas de su divorcio del intérprete en 2016.

Depp quería recurrir el dictamen emitido el pasado 2 de noviembre por el Tribunal Superior, que rechazó su demanda de libelo contra el periódico "The Sun", que lo había acusado en un artículo en 2018 de ser "un maltratador de esposas" y detallado diversos presuntos incidentes violentos contra la actriz Amber Heard, de 34 años.

La actriz Amber Heard afirma que fue víctima de violencia domestica por parte de Johnny Depp. Foto: AFP

En esa decisión, el tribunal, que escuchó el testimonio de ambas partes en un juicio que causó gran revuelo en el Reino Unido, dijo que las acusaciones vertidas contra Depp, de 57 años, en el diario eran "sustancialmente ciertas" y consideró que 12 de las 14 agresiones que se le atribuían "habían ocurrido".

A raíz de este fallo, la productora cinematográfica Warner Bros retiró al actor del reparto de la tercera entrega de la franquicia "Animales fantásticos", escrita y producida por JK Rowling, autora de los libros de Harry Potter, que debe estrenarse en 2022.

LEA: Warner Bros. pidió a Johnny Depp renunciar a "Animales Fantásticos"

"Mayor juicio por difamación del siglo XXI" -

Una portavoz de Heard, contra quien Depp tiene una demanda por difamación en Estados Unidos, aplaudió la decisión del jueves afirmando que "las pruebas presentadas en el Reino Unido eran abrumadoras e innegables" y subrayando que según el veredicto de Nicol "Depp cometió violencia doméstica contra Amber en no menos de 12 ocasiones y que ella temió por su vida".

Por su parte, una abogada de Depp volvió "cuestionar seriamente la decisión alcanzada por la justicia británica" y aseguró que el actor "espera presentar las pruebas completas e irrefutables de la verdad en el caso por difamación en Estados Unidos".

Fans de Johnny Depp, uno vestido como el personaje de Edward Scissorhands (izquierda), posan para una fotografía fuera de los Tribunales Reales de Justicia en el centro de Londres el 18 de marzo de 2021. AFP

The Sun elogió el "valiente testimonio" que Heard dio ante el tribunal londinense.

Calificado como "el mayor juicio por difamación del siglo XXI en Inglaterra", el caso sacó a la luz los trapos más sucios del tumultuoso matrimonio.

El protagonista de Piratas del Caribe se esforzó por demostrar que nunca había pegado a Heard, pese a la violenta relación que mantuvo la pareja.

Por su parte, NGN basó su defensa en 14 supuestos casos de abuso de Depp a Heard, que desgranó con todo lujo de detalles durante el proceso y con los que acabó convenciendo a Nicol de que The Sun no había incurrido en falsedad.

El tribunal escuchó escabrosas historias sobre abuso de drogas, heces en la cama matrimonial, sospechas de infidelidades y un dedo seccionado con una botella durante una violenta pelea.

ADEMÁS: Johnny Depp pierde juicio contra diario inglés "The Sun"

Reconociendo abusar de los estupefacientes y el alcohol, el actor aseguró que en sus años de matrimonio con Heard se drogaba tanto que "no estaba en condiciones" de lastimarla.

Y que nunca le había puesto la mano encima a una mujer, afirmación que apoyaron los testimonios escritos de sus exparejas Vanessa Paradis y Winona Ryder.

Depp conoció a la actriz de "La chica danesa" y "Aquaman" en el rodaje de "Diario de un seductor" ("Los diarios del ron" en España) en 2011 y se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles. Se divorciaron dos años después.

La actriz habló entonces de "años" de violencia "física y psicológica", acusaciones que Depp negó con vehemencia.