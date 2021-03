Yalitza Aparicio tiene una enfermedad en la piel

Ciudad de México.

Yalitza Aparicio confesó en su canal de YouTube que tiene una enfermedad en su piel, llamada melasma.

A través del clip, la protagonista de Roma, quiere hacer conciencia sobre la salud, pues cuando aparecieron los primeros síntomas ella no les prestó atención.

Al principio pensó que se trataban de marcas de acné, sin embargo las manchas se extendieron rápidamente por su nariz y pómulos; al acudir al doctor le dijeran que se había desarrollado por exponerse mucho al sol.

"Fui de las que cometen esos errores de seguir consejos de amigos, vecinos, etc., que te recomiendan cosas que a ellos les funcionaron", indicó.

En el plano puramente estético, la intérprete reconoce que se frustró e incluso abandonó el primer tratamiento que le prescribieron por no ver resultados lo bastante rápido, pero ha insistido en que lo importante es seguir el consejo de los profesionales y no recurrir a remedios caseros de amigos y vecinos.

"Es normal, a quién no le pasaría, es tu rostro. Cuando te ves en el espejo, te dices: ¿Qué me pasó? Yo no estaba así, ¿en qué momento me descuidé?", ha señalado.