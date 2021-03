Hermana de Lipstickfables sale de “Mira quién baila” de Univisión

San Pedro Sula, Honduras.

Los seguidores de la hondureña María José Alvarado, conocida como Mache, no estuvieron de acuerdo en que ella fuera la primera eliminada del programa Mira quién baila Univision All Stars.



Los jueces Dayanara Torres, Casper Smart y Paty Manterola consideraron que el desempeño de la hermana de Lipstickfables no era mejor que el de sus compañeros Tony Dandrades, Lindsay Casinelli, chef Yisus, Víctor González, Roberto Hernández, Aleyda Ortiz y "La Bronca".



“¿En serio? Este jurado está muy mal. María José baila mejor que muchos de los concursantes que quedan”, escribió el usuario Luigisal en apoyo a la exparticipante del programa Enamorándonos del canal UniMas, propiedad de Unisivión y donde se dio a conocer ante los televidentes estadounidenses.

"Aunque si me hubiera gustado apoyar más a mi fundación @carecen_la , quiero decirles que Mariajosé Alvarado apenas empieza", posteó la nutricionista profesional quien recibió cinco mil dólares para la fundación que a poya a las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos.



“No es justo. María José sí bailaba bien, hubiera sacado a Tony que no puede bailar”, agregó Vanessa García. ¡Qué horror! No me gusta cómo están calificando los jueces. No merecía irse” o “Injusto que te sacaran. No sé qué ven los jueces. No me gusta cómo están evaluando”, se puede leer entre los cientos de comentarios que comenzaron a invadir las publicaciones del programa.



El malestar del público por su eliminación salpicó a los jueces, quienes también recibieron en sus perfiles de Instagram duras críticas por su trabajo, especialmente Manterola, quien fue la encargada de comunicar la eliminación. Ella se defendió en el mismo medio asegurando que la votación fue entre todos y en esta temporada solicitaron que se analizará el baile, dominio, emociones y evolución.