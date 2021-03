HBO Max prepara documental sobre la inesperada muerte de Brittany Murphy

Jalisco, México.

HBO Max prepara un documental de dos partes sobre la fallecida actriz Brittany Murphy, mejor conocida por dar voz a Luanne Platter en Los Reyes de la Colina y por protagonizar películas como Clueless y 8 Millas.

El documental proviene de Blumhouse Television y Pyramid Productions y tiene como objetivo presentar un retrato detallado de la vida, carrera y muerte inesperada de Murphy en medio de circunstancias misteriosas en 2009, cuando solo tenía 32 años.

La serie, aún sin título, trabajará para desacreditar las teorías de conspiración e ir más allá de los titulares de los tabloides, con nuevas entrevistas con los más cercanos a Murphy, junto con imágenes de archivo nunca antes vistas.



La película está dirigida por la nominada al Emmy, Cynthia Hill, mejor conocida por su documental de 2014 sobre abuso doméstico, "Private Violence", que se estrenó el mismo año en la Competencia de Documentales de Estados Unidos en el Festival de Cine de Sundance.



"Acepté hacer esta película porque creo que es una pena que la prometedora vida y carrera de Brittany hayan sido eclipsadas por las circunstancias de su muerte. Creo que es importante celebrar el talento de Brittany mientras luchamos por explicar las trágicas circunstancias de su muerte y la de Simon", dijo Hill en un comunicado.

La bella actriz solo tenía 32 años cuando murió.



En última instancia, la muerte de Murphy se consideró un accidente como resultado de la neumonía y los efectos de varios medicamentos de venta libre que había consumido.

Pero surgieron dudas sobre su repentino fallecimiento cuando su esposo, Simon Monjack, murió un año después debido a una combinación de neumonía y anemia.



"Nuestro documental de Brittany Murphy atraviesa el ruido de los tabloides con una descripción elevada y matizada de una historia sensacional. Elaborar un relato fundamentado de las luchas de la vida de Brittany Murphy y su repentino fallecimiento conlleva una gran responsabilidad y nos hemos asociado con un equipo creativo magistral para producir un examen atento de una tragedia que durante mucho tiempo ha sido motivo de especulación ", dijo Jennifer O'Connell, vicepresidente ejecutivo de programación familiar de acción en vivo en HBO Max.

El guionista británico Simon Monjack murió de una neumonía aguda, la misma causa por la falleció su esposa, Brittany Murphy.





Murphy es recordada por otras películas como Drop Dead Gorgeous, Inocencia Interrumpida, Riding in Cars with Boys, Uptown Girls, Ni una Palabra y más.



Después de que su gran papel llegara como Tai Frasier en Clueless, Murphy también protagonizó películas independientes como Freeway y Bongwater.



Fue vista por última vez en la película de 2010 Abandoned, antes de un papel póstumo en Something Wicked, de 2014, que se filmó en 2009, el año de la muerte de Murphy.