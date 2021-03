Policía investiga al actor Armie Hammer por presunto abuso

Ciudad de México.

Armie Hammer es investigado por presuntamente abusar sexualmente de una adolescente.



Una joven, hoy de 24 años e identificada como "Effie", acusó públicamente al actor de haberla violado en abril de 2017.



"Podemos confirmar que Armie Hammier es el sospechoso en una investigación de presunta agresión sexual, iniciada el 3 de febrero de 2021.

El departamento de policía de Los Ángeles presentará al Fiscal de Distrito, George Gascón, lo antes posible el caso", informó una fuente policial.



Una vez que el caso al equipo del fiscal, la unida de delitos sexuales tendrá que evaluar el material para proceder con los cargos penales que podrían llevar a Hammer a la cárcel hasta por ocho años, en caso de ser declarado culpable.



"Él abusó de mí mental, emocional y sexualmente", dijo la acusante en una conferencia de prensa virtual, este jueves.



"Pensé que me iba a matar". La joven, con quien presuntamente Hammer tuvo una relación extramarital de cuatro años (2016 a 2020), estuvo acompañada de su abogada, Gloria Allred.

Allred explicó que no ha presentado una denuncia particular contra el actor, pero agregó que su clienta ha dado información relevante, por lo que dependerá de los fiscales decidir si hay evidencia suficiente para perseguirlo.

Hammer está en el centro de la polémica desde principios de 2021, cuando se filtraron a través de una cuenta de Instagram anónima llamada "House of Effie" supuestos mensajes privados en los que detallaba perturbadoras fantasías sexuales, desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios de dos exparejas.



En las últimas semanas, la agencia que lo representaba, WME, rompió su relación laboral con él y fue expulsado de varios proyectos, incluyendo The Offer, la serie sobre el rodaje de El Padrino (1972).



No se sabe si Hammer ha hablado directamente con la policía de Los Ángeles desde que comenzó la investigación sobre la presunta violación, el mes pasado.