Ludwika Paleta revela que sufrió porque "no se sentía bonita"

Ciudad de México.

Como muchas mujeres, Ludwika Paleta mostró en Instagram Stories que tiene traumas por no sentirse bonita.

La actriz aseguró en un clip a todo lo que se tuvo que enfrentar por sentirse fea y tener problemas con su peso.

Ella mostró dos fotos con dos muñecas, las cuales tienen diferente composición física.

"Ojalá que cuando yo era niña, hubieran existido muñecas así, me hubieran ahorrado muchos problemas en mi adolescencia", posteó.

A raíz de esto, muchos seguidores empezaron a decirle que ella, siendo rubia y de ojos azules, nunca había tenido problemas de autoestima, sin embargo ella demostró lo contrario.

"Mucha gente me contestó: 'Pero, ¿pues tu qué? Si tú eres rubia y tienes los ojos azules'. Y yo les puedo decir que cuando estaba creciendo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita".

"Yo llegaba a la oficina de algún productor o alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían: 'Tienes que bajar de peso', y tenía muchísimos complejos al respecto", dijo.

La estrella de Carrusel concluyó con un mensaje de amor propio para sus seguidores, en el cual resalta la importancia de la belleza interna.

“Por más perfecta que seas, si tú no estás bien en tu interior, no te vas a sentir bien. Lo bonito está en otras virtudes, en ser valiente, fuerte, tú eres bonita”, afirmó la actriz de origen polaco.