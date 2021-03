VIDEO: Mánager de Rafael Amaya niega que el actor sufriera "delirios de persecución"

Ciudad de México.

El actor mexicano Rafael Amaya vuelve a causar preocupación entre sus fans, y es que luego de que hace tres meses saliera de una clínica de rehabilitación por abuso de drogas y alcohol, ahora el intérprete fue captado con un aparente "estado de delirio".

En redes sociales se hizo viral un video publicado por TV Notas en el que el protagonista de “El señor de los cielos” aparece muy preocupado y asegurando que alguien lo persigue y que lo quieren secuestrar. Los confusos hechos se dieron en Tijuana, Baja California.

“Rafa se escapó de la casa de su familia y alrededor de la una de la mañana apareció corriendo enloquecido y muy asustado por las calles de Boulevard Agua Caliente y Avenida Tapachula”, contó una fuente cercana al actor.

“Por fortuna no había tanto tránsito y corrió con suerte de no ser atropellado y en una de ésas perder la vida. Por gracia divina, un conductor, sin saber de quién se trataba, se detuvo y lo metió en su carro para evitar que lo fueran a atropellar y se lo llevó a una gasolinera frente al Hotel Marriot para que se tranquilizara”, continuó.

De acuerdo con el informante, Rafael Amaya estaba sufriendo una crisis de ansiedad, lo que lo habría llevado a llamar al 911 para levantar una denuncia.

La policía llegó al lugar donde se encontraba Rafael luego de que alguien llamara y dijera que había un hombre corriendo y gritando por las calles.

“Llegaron policías y de inmediato lo reconocieron y se dieron cuenta de que Rafa estaba delirando, que no había nadie que lo estuviera persiguiendo o que lo quisiera secuestrar y menos que el señor que lo había rescatado quisiera hacer lo mismo; justamente, él lo salvó de ser atropellado, pero Rafa insistía en pedir ayuda”, explicó.

“Trataron de tranquilizarlo porque se subió de nuevo al auto del señor que lo rescató; un policía le advirtió al joven que no se lo llevara porque se podía meter en un gran problema legal por el estado en el que estaba Rafa”, detalló la fuente.

Representante del actor niega que sufra una crisis

Tras el escándalo, Karem Guedimin, mánager del famoso actor, desmintió que Rafael tuviera delirios o una crisis nerviosa.

“En la publicación dicen que estaba desquiciado pero él nada más pidió un Uber en una gasolinera que estaba ahí (…) él salió a pedir un coche e iba a una dirección. Lo ponen ahí como en una zona residencial, y estaba por su departamento, eso es lo que realmente pasó”, dijo Karem Guedimin en una entrevista con "Suelta la sopa".

"Rafa estaba enojadísimo… En algún momento él dijo ‘voy a hablar, pero ahorita no estoy en condiciones porque lo que quiero hablar son puras cosas bonitas y todo lo que voy a hacer, y no estar hablando de mi tema de rehabilitación, que para mí es un proceso que no es algo que sea fácil de hablar'(…) Entonces me dijo, ‘cuando yo quiera volver, voy a hablar de algo que ya voy a empezar a hacer”.

Con información de El Imparcial y Uno TV