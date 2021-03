La cantante Zara Larsson despide a su estilista por llamarla "gorda"

Estados Unidos.

La triste realidad es que las celebridades están acostumbradas a que su aspecto físico sea sometido a un intenso escrutinio y a leer comentarios irrespetuosos o fuera de lugar acerca de su cuerpo, pero lo que ya no resulta tan habitual es que las críticas provengan de su propio círculo de colaboradores.

Eso es justo lo que le ha sucedido a la cantante Zara Larsson, que ha tomado la decisión de despedir a su estilista Ryder Ripps después de que se filtraran una serie de mensajes de texto en los que él afirmaba que la joven de 23 años debería de renunciar a proyectar una imagen sexy y aceptar que es "una gorda".

La responsable de sacar a la luz estos insultos ha sido la rapera Azealia Banks, que hasta hace unos días estaba comprometida con Ryder, conocido en el mundo de la música por haber trabajado con estrellas de la talla de Miley Cyrus y Kanye West.

La reacción de Zara no se ha hecho esperar y ha echado mano de las redes sociales para expresar su estupor e indignación ante la idea de que alguien a quien ella pagaba literalmente un sueldo pueda haber hablado así de ella a sus espaldas.

Zara se mostró muy decepcionada de la actitud de su exempleado.

"Ni siquiera se trata de esta conversación específica sobre mí. Es solo que me canso de ver cómo el cuerpo de las mujeres se trata como si fuera un tema de conversación divertido", ha añadido en Instagram.

"Mis brazos son más grandes, lo sé, es cuestión de genética. Este es mi tipo de cuerpo y está empezando a afectarme que la gente lo señale constantemente como algo malo, aunque yo no pueda cambiarlo".

Además de anunciar que está buscando un nuevo director creativo para sustituir a Ryder, la artista sueca ha querido dejar claro que se siente muy a gusto en su propia piel y que no permitirá que esta desagradable experiencia afecte a su autoestima.

"Solo sé que ahora estoy mucho más sana de lo que he estado en mucho tiempo. Hago tres comidas al día, no tengo frío constantemente. Tengo energía y me encanta cómo está engordando mi cu**", dijo la rubia.