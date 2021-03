"No estoy soltero", confirma Alex Rodríguez

Alex Rodríguez dejó claro que aún tiene una relación con Jennifer Lopez. El ex beisbolista fue cuestionado, al llegar a un gimnasio en Miami, sobre si había vuelto a la soltería.



"No estoy soltero", dijo a un reportero que le preguntó.



El viernes diversas fuentes confirmaron a medios estadounidenses que la pareja, conocida como J-Rod, había terminado su relación de cuatro años.



No obstante, la cantante y el ex jugador negaron que su noviazgo hubiese concluído, pero sin dar detalles evidenciaron que tenían cuestiones pendientes que resolver.



"Todos los reportes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas (de nuestra relación)", expresaron en un comunicado emitido por ambos al portal TMZ.



Además, aclararon que sus problemas no tenían que ver con una tercera persona en discordia.



Y es que tras la noticia de su presunto rompimiento, resurgió el rumor que Rodríguez le había sido infiel a la intérprete de "On the Floor" con la estrella del reality Southern Charm, Madison LeCroy.



Por el momento, la también actriz está en República Dominicana por la filmación de una película, mientras que el ex jugador está en Miami por el inicio de la temporada de béisbol.



La pareja inició su relación hace cuatro años y, en 2019, formalizaron su compromiso con una romántica propuesta.



Planeaban casarse en 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus tuvieron que posponer la boda en dos ocasiones.



Apenas en febrero, asistieron juntos al Super Tazón, después pasaron el Día de San Valentín y para finales de meses publicaron imágenes de ambos en redes sociales.