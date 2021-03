Tras las críticas, Melenie Carmona defiende a su madre Alicia Villareal

Ciudad de México.

Ante los ataques que ha recibido su madre Alicia Villarreal del público, que la señala de no apoyar a su hija en el abuso que sufrió en noviembre del 2016 por parte de un familiar, Melenie Carmona salió en su defensa.

En una publicación de Instagram, la joven de 21 años reiteró que cuenta con el respaldo de su familia y que fue ella la que en su momento no quiso recurrir a las autoridades.

"Me siento con la necesidad de aclarar porque mi mensaje anterior es meramente con el objetivo de apoyarnos como mujeres y alzar la voz sin temor y prejuicios", escribió Melenie.

El lunes reveló que hace cinco años, cuando tenía 17, una persona muy allegada a su familia se metió a su cama y le hizo tocamientos.

"El hecho de querer hacer las cosas más concretas y resumidas y al no platicar detalles innecesarios no significa que mi mamá no haya hecho nada, o que no hizo lo correcto en su momento porque sí lo hizo".

Dijo estar consciente de que era menor de edad y que su madre debió haber hecho una denuncia, pero fue ella quien no quiso hablar del tema porque estaba aterrada.

En su relato anterior, Melenie señaló que decidió callar para no causarle un dolor a su abuela, además tampoco se lo comunicó a su padre, Arturo Carmona.

Aseguró que Alicia Villarreal, con el dolor de su corazón y coraje, respetó su decisión.

"Eso no lo hace una mala madre como injustamente lo han estado diciendo, de hecho me insistió mucho de hablarlo con mi papá, pero fui yo quien decidió hacerlo hasta ahora.

"Hasta ahorita me sentí lista y tuve el coraje de dar el siguiente paso, de hablar la situación con mi papá y las cosas ya están siendo tratadas como se debe porque yo así lo decidí".

Con el apoyo de sus padres y el esposo de Alicia, el músico Cruz Martínez, Melenie aseguró sentirse más fuerte y respaldada.

Añadió que su agresor nunca aceptó los hechos ante su familia y eso la hizo sentir como una estúpida y mentirosa.