Todos los premiados en los Critics Choice Awards: lista de ganadores

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya

Chadwick Boseman

Sacha Baron Cohen

Bill Murray

Leslie Odom Jr

Paul Raci

Mejor Actriz de reparto

Maria Bakalova

Ellen Burstyn

Glenn Close

Olivia Colman

Amanda Seyfried

Youn Yuh-jung

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Gillian Anderson - The Crown (Netflix)

Cynthia Erivo - The Outsider (HBO)

Julia Garner - Ozark (Netflix)

Janet McTeer - Ozark (Netflix)

Wunmi Mosaku - Lovecraft Country (HBO)

Rhea Seehorn - Better Call Saul (AMC)

Mejor actor de reparto en serie de drama

Michael K . Williams - Lovecraft Country (HBO)

Jonathan Banks - Better Call Saul (AMC)

Justin Hartley - This Is Us (NBC)

John Lithgow - Perry Mason (HBO)

Tobias Menzies - The Crown (Netflix)

Tom Pelphrey - Ozark (Netflix)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Donald Sutherland - The Undoing (HBO)

Daveed Diggs - The Good Lord Bird (Showtime)

Joshua Caleb Johnson - The Good Lord Bird (Showtime)

Dylan McDermott - Hollywood (Netflix)

Glynn Turman - Fargo (FX)

John Turturro - The Plot Against America (HBO)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Uzo Aduba, Mrs. America (FX)

Betsy Brandt, Soulmates (AMC)

Marielle Heller, The Queen's Gambit (Netflix)

Margo Martindale, Mrs. America (FX)

Winona Ryder, The Plot Against America (HBO)

Tracey Ullman, Mrs. America (FX)