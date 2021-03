Fallece por covid-19 el padre de Luis Gerardo Méndez

Ciudad de México.

El actor mexicano Luis Gerardo Méndez está de luto por el fallecimiento de su padre, Luis Gerardo Hernández, a consecuencia de la Covid-19.

El deceso ocurrió el viernes, como informó la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, pero fue este sábado cuando el protagonista de Nosotros los Nobles confirmó la noticia en sus redes sociales.



"El alma de la fiesta. El último en irse. Mi juez más duro, mi alma dulce. El mejor contador de historias. A veces exageraba un poco, siempre con fines dramáticos. ExaGerardo Hernández. Potro desbocado al que no se le podía decir que hacer. Ni en sus últimos días".



"Enamorado de la vida y la belleza, del mar y del picante. Le ponía chile hasta a la pasta. Nos causó muchos dolores de cabeza. También nos provocó las carcajadas más fuertes", escribió Méndez en Instagram.

El también productor dedicó un emotivo mensaje a su papá, quien era un reconocido hematólogo en Aguascalientes, acompañado de una serie de fotografías.



"Personaje inolvidable. Me dio la vida, un par de heridas, un motor y me enseñó a derribar puertas. A buscar la justicia. Y el mejor restaurante. Médico incansable. Rotario, Marista y vago. Hematólogo de tiempo completo.



"Gracias por las memorias de unidades de sangre en el refrigerador y plasmas bajo los hielos. Gracias por enseñarnos los lugares más bonitos a pesar de las limitaciones. Por nadar conmigo y por nuestros silencios. Nos decíamos tanto con tan poco.



"Siempre Hernández. Lo último que nos dijo a mi y a mi hermano fue: Ese doctor te está cobrando muy cara la medicina, que no te haga pendejo. El mejor para los madrazos, siempre en defensa propia. Crecer con él me hizo un pacifista", agregó.



En la publicación, el intérprete de Salvador Iglesias en Club de Cuervos explicó que la muerte de su progenitor se debió a la Covid-19.



"Se lo llevó el jodido bicho. Se contagió haciendo su trabajo. 65, diabetes, hipertensión y todas las otras. ¿Qué chingados hacías dando consultas? ¿Por qué carajos no te pusieron la vacuna si era febrero?



"Diré tan solo que las negligencias son muchas, en todos los niveles. Y que la desinformación de los de arriba llega a todos los rincones. Ya hablaremos de eso otro día. Hoy te celebramos a ti. Tu vida, tus historias, tus risas".



En su mensaje, el actor agradeció también al personal médico que estuvo al pendiente de su padre.



"Gratitud eterna a todo el personal de salud, sobre todo a los que se murieron en la raya. Un abrazo enorme a todos los que han perdido a alguien en esta pesadilla. Amanece pronto", concluyó Méndez.