Will Smith no descarta postularse como presidente de Estados Unidos    

Ciudad de México.

Will Smith se unió al cineasta Jon Favreau en el podcast "Pod Save America", de Crooked Media, en su programa del lunes 1 de marzo, para hablar de política, y le dijo al coanfitrión que no descarta una candidatura a la Presidencia de Estados Unidos en el futuro.



"Creo que, por ahora, dejaré que esa oficina se limpie un poco", dijo el actor, de 52 años, entre risas.



"Entonces, ya después consideraré postularme en algún momento... Definitivamente tengo una opinión que quiero que sea escuchada, soy optimista, tengo esperanzas, creo en el entendimiento entre las personas y creo en el poder de la armonía".



Smith ha bromeado antes sobre involucrarse en la política, pero todavía no ha dado el salto definitivo a este rubro.

En 2015, fue noticia por decirle a CBS Sunday Morning que se vería obligado a postularse para Presidente si la conversación social actual no cambiaba.



"Si la gente sigue diciendo todas las cosas locas que han estado diciendo en las noticias últimamente, me obligarán a entrar en la arena política", dijo el también productor en ese momento.



"Tengo que ser el Presidente, ¿sabes? ¿Para qué más me postularía?".



Durante su conversación con Favreau, de 54 años, y director y creador de The Mandalorian, el ganador del Grammy se refirió a su conexión con el ex Presidente Barack Obama, quien le dio permiso para interpretarlo en una película biográfica.

MIRA: Will Smith aprobó el amante de su esposa, Jada Pinkett Smith



"Ciertamente haré mi parte, ya sea que siga siendo algo artístico o en algún momento me aventure en la arena política", puntualizó el rapero. "Surgió la idea (de dar vida a Obama), me miró de arriba abajo y me dijo: 'Bueno, ciertamente tienes oídos para eso'".



El actor de El Príncipe del Rap y Día de la Independencia participó en el podcast para promocionar su nuevo programa Modify: The Fight for America, una serie documental de Netflix de seis episodios que explora la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.



Los episodios cuentan con varios invitados, incluidos Mahershala Ali, Diane Lane y Samuel L. Jackson, que recitan discursos pronunciados por defensores y enemigos de la enmienda.



"Siempre me ha inspirado que el proceso de educación y comprensión pueda aliviar algunos de los aspectos más peligrosos y difíciles del racismo que, lamentablemente, se han incrustado en las mismas fibras de nuestro país", reflexionó Smith.