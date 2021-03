¡Sorpresa! Laura Pausini es una de las ganadoras de los Globos de Oro 2021

Los Ángeles, Estados Unidos.

Laura Pausini, Diane Warren y Niccolò Agliardi ganaron hoy el Globo de Oro a la mejor canción original por Io Sì, tema de la cinta italiana The life ahead.



"Io Sì" se impuso a "Fight for you" ("Judas and the Black Messiah"), "Hear My Voice" ("The Trial of Chicago 7"), "Speak Now" ("One night in Miami") y "Tigress & Tweed" ("The United States vs Billie Holliday").



Pausini grabó versiones de este tema en cinco idiomas: inglés, ("Seen"), español ("Yo Sí"), portugués ("Eu Sim") y francés ("Moi Si"), además de la versión en italiano, que es la que se hizo esta noche con el Globo de Oro.



"Vi la película y llamé a mi equipo para decir que era esta la película en la que quería cantar", aseguró Pausini hace unos meses en una entrevista a Efe, y añadió: "Es el resumen de lo que yo quiero que mi hija aprenda. Un mensaje para toda la humanidad de solidaridad y de fraternidad".



"La vida por delante" -dirigida por Edoardo Ponti y protagonizada por su madre, Sofía Loren- narra cómo una superviviente del Holocausto cuida de niños abandonados.



Este filme, que supone el regreso de Sofía Loren a la gran pantalla a sus 86 años, optaba también en los Globos de Oro a la mejor película en lengua extranjera, categoría en la que finalmente se impuso "Minari" (EE.UU., pero con diálogos en coreano e inglés).