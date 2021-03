EN VIVO: Ganadores de los premios Globos de Oro 2021

Los Ángeles, Estados Unidos.

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, arrancó esta noche con dos maestros de ceremonia desde dos ciudades diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.



Desde dos escenarios muy parecidos y con la pantalla dividida entre las sedes de la costa este y oeste de EE.UU., las dos comediantes dieron la bienvenida a un puñado de asistentes en persona y centenas de invitados presentes por videollamada.



La gala, que anualmente da el pistoletazo de salida la temporada de premios en Hollywood, no lucirá esta vez el aspecto desenfadado (al menos en comparación con los Óscar) del que suelen presumir todos los años y los nominados estarán esta vez en sus casas para evitar contagios de coronavirus.



Como ya pasó en los Emmy y los Latin Grammy, ni ha habido alfombra roja anterior y tampoco se celebrará ninguna fiesta tras la ceremonia.

Congratulations to John Boyega (@JohnBoyega) - Best Performance by an Actor in a Television Supporting Role - Small Axe. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/hmPiUEwvOl — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021



Los favoritos



Dos películas de Netflix, Mank (seis candidaturas) y The Trial of the Chicago 7 (cinco menciones), lideran las nominaciones en cine para los Globos de Oro.



Por detrás se sitúan, con cuatro candidaturas por cabeza, "Promising Young Woman", "The Father" y "Nomadland", que es la gran favorita para esta extraña temporada de premios en Hollywood.

Congratulations to Catherine O'Hara - Best Performance by an Actress in a Television Series - Musical or Comedy - Schitt's Creek (@SchittsCreek). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/WmJEbjkZPg — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021



Netflix también dominó los apartados de televisión, donde "The Crown" (seis candidaturas) "Schitt's Creek" (cinco nominaciones) y "Ozark" (cuatro menciones) figuran como las series con más opciones de estatuilla.



En cuanto a las aspirantes latinas, la cinta guatemalteca "La llorona", de Jayro Bustamante, se enfrentará por el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera a "Druk" (Dinamarca), "La vita davanti a sé" (Italia), "Minari" (EE.UU. pero con diálogos en coreano e inglés) y "Deux" (Francia).

Triunfo



Catherine O'Hara fue una de las primeras ganadoras de la velada. La artista obtuvo este domingo la estatuilla a la mejor actriz de una serie de comedia o musical por su trabajo en Schitt's Creek.

Por su parte, Mark Ruffalo, protagonista de I know this much is true, obtuvo el Globo de Oro al mejor actor de una serie limitada (miniserie).

Lista de ganadores:

Mejor actriz en una serie musical o comedia:

Catherine O'Hara- Schitt's Creek

Mejor actor de reparto en una serie:

John Boyega- Small Axe

Mejor película animada:

Soul

Mejor actor en una miniserie:

Mark Ruffalo- I Know This Much Is True

Mejor guión:

Aaron Sorkin- The Trial of the Chicago 7



Mejor actor de reparto en una película

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah