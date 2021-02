"Pepillo" Origel recibe segunda dosis de vacuna contra covid-19    

Ciudad de México.

En medio de críticas y especulación, el presentador Juan José Origel, compartió en sus redes sociales que finalmente recibió la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 en Miami, sin ninguna complicación.



El conductor compartió un video grabado en las calles de la ciudad de Estados Unidos, donde narra su experiencia.



"Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda. Así que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados, porque esto va a seguir", mencionó Origel.



En días anteriores, "Pepillo" Origel, fue criticado en redes sociales por viajar a EU para recibir la primera dosis de la vacuna. Incluso se especuló que podría perder la visa americana, cosa que él negó.



"No tuve ningún problema para llegar, ni me quitaron la visa ni me hicieron nada. Me trataron como siempre: muy bien. Estoy muy contento y espero de verdad que todos estén vacunados. Ya dejen de estar jodiendo a la gente nada más porque se fue a vacunar, ni le quite la vacuna a nadie ni hice mal".



Horas más tarde de subir el video, el conductor compartió una foto de él con la frase: "Dios mío, ¿seguirán ladrando? Pobres, ya descansen".



Sin embargo, el tema sigue dando de qué hablar en Twitter, donde se ha generado un debate sobre el turismo de vacunas y el privilegio de poder viajar para recibir las dosis.