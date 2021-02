¡Nuevo pretendiente! Actor de la serie 'Succession' le pide una "oportunidad" a Kim Kardashian

Estados Unidos.

Ahora que el mundo entero ha asimilado que estamos ante el final de 'Kimye', después de que Kim Kardashian presentara la demanda de divorcio para concluir su matrimonio de siete años con Kanye West, estaban tardando en aparecer en escena candidatos dispuestos a conquistarla y hacerle olvidar a su expareja.



El primero de ellos ha surgido de la popular serie de la HBO Succession: el actor Nicholas Braun, más conocido por dar vida al primo Greg en la saga sobre la familia Roy, acaba de publicar un video de tres minutos en Instagram en el que se muestra muy comprensivo con la difícil situación que atraviesa actualmente la celebridad, pero no puede evitar preguntarse si Kim no debería plantearse cambiar radicalmente de registro y buscar justo lo contrario a Kanye.



"Ella ya ha estado casada en tres ocasiones, y la cuestión es si a estas alturas estaría siquiera dispuesta a darle una oportunidad al amor. ¿Estaría abierta a conocer a alguien nuevo, alguien completamente diferente?", se pregunta el intérprete en dicha grabación, en la que juega a hacerse el despistado con el claro objetivo de llamar la atención de Kim.



En su opinión, el hombre adecuado para ella ahora mismo sería un tipo alto -él, casualmente, mide casi dos metros- y que fuera capaz de hacerla reír.

"Puede que un chico que hable sobre ti en internet", le ha sugerido. "Un chico que se atreva a hacer un video como este porque está intentando encontrar una forma de hablar contigo y no conoce a nadie que te conozca".



Por otra parte, Nicholas -que tiene 32 años, ocho menos que Kim- sabe que esta particular forma de cortejo que él ha desplegado a través de Instagram puede resultar chocante, aunque espera que en este caso "diferente" sea también positivo.



Por ahora no ha trascendido si Kim es una de las muchas fans de Succession, pero lo cierto es que ella no cuenta con ningún actor en su currículum sentimental.

Anteriormente ha estado casada con el productor musical Damon Thomas, con el jugador de baloncesto Kris Humphries y con el polémico rapero Kanye West, con quien tiene cuatro hijos.