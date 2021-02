BTS tendrá hoy su primer MTV Unplugged

Estados Unidos.

Para BTS no hay imposibles: el grupo estelar del K-Pop hará historia como la primera boy band en producir un MTV Unplugged, el famoso concepto desenchufado del canal global de videos.

Los surcoreanos, quienes hace un año actuaron por primera vez en una entrega del Grammy y ahora están nominados al galardón, por su éxito Dynamite, en la categoría Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop, estrenarán a nivel mundial el concierto este martes 23 de febrero, a las 8:00 pm hora de Honduras.

Jimin, Jin, Suga, RM, V, J-Hope y Jungkook, cuyas edades fluctúan entre los 23 y 28 años, podrán demostrar así su capacidad vocal, ya que las grabaciones para la franquicia son de naturaleza acústica, normalmente sin acompañamiento de instrumentos eléctricos.

Si bien no se conoce qué canciones conformarán el repertorio, seguramente varios de sus grandes éxitos aparecerán en la fórmula desconectada, entre ellos, "Love Yourself", "Blood, Sweat & Tears", "Fake Love", "DNA", "Idol", "On", "I Need U" y "Boy With Luv".

A lo largo de 32 años, los MTV Unppluged han gozado de protagonismo propio entre los fans del rock y el pop, gracias a estrellas que van desde Eric Clapton y Mariah Carey hasta los recientes trabajos de Fobia y Molotov pasando por KISS, Los Fabulosos Cadillacs, Café Tacvba (con dos entregas distintas), Bruce Springsteen, Eagles, Duran Duran, Soda Stereo, Maná, Shakira, Julieta Venegas, A-Ha, Los Tigres del Norte, Alicia Keys y muchos más.

En noviembre de 1993 Nirvana grabó en Nueva York su MTV Unplugged, una de las últimas apariciones del trío liderado por el cantante y guitarrista Kurt Cobain previas a su suicidio. El disco póstumo ganó un Grammy y vendió 5 millones de copias.

Poco antes, el acústico de Clapton, de 1992, se había hecho con seis gramófonos dorados, incluido el de Álbum del Año, y fue el disco de ese tipo más vendido a nivel mundial, con 26 millones de unidades.