Alejandro Fernández rompe a llorar al hablar de su próximo debut como abuelo

Ciudad de México.

En los próximos meses, Alejandro Fernández dará la bienvenida a su primer nieto con el nacimiento del bebé que espera su hija Camila, que llegará al mundo en algún momento del próximo mes de abril, aunque no está claro si antes o después de que el cantante mexicano cumpla 50 años.

Según ha confesado ahora en la entrevista en exclusiva que acaba de conceder a la presentadora Alejandra Espinoza para la cadena Univisión, en un principio le costó mucho hacerse a la idea de que iba a convertirse en abuelo.

"Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta. Fue un paso difícil la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba", ha reconocido sin poder evitar que se le quebrara la voz.

"Pero es lo lindo de poder ser un padre joven... no sé si rompí el récord", ha bromeado para quitar hierro al asunto.

Por otra parte, el músico tiene claro qué papel quiere jugar en la vida del nuevo integrante de su familia, que ya se ha confirmado que será una niña.

"Lo he imaginado muchísimas veces y quiero estar ahí, quiero estar al lado de Camila y recibirla".

La emoción del Potrillo al hablar de su futura nieta tendrá mucho que ver con las complicaciones que experimentó su hija en los primeros meses de gestación, durante los que tuvo que guardar reposo absoluto porque las probabilidades de que la gestación no llegara a término eran muy altas, tal y como ella misma desveló recientemente en una exclusiva a la revista ¡HOLA!