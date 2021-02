Toño Mauri estuvo en coma cuatro meses por covid-19    

Ciudad de México.

El actor Toño Mauri finalmente salió del hospital para terminar su recuperación desde casa, después de ser sometido a una cirugía de doble trasplante de pulmón a finales del año pasado.



"Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa, pero cuál fue mi sorpresa, que no fue así. El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar.



"La única esperanza que me daban era buscar un trasplante de pulmones", dijo Toño Mauri en una entrevista al programa Despierta América, donde aseguró que de los ocho meses que permaneció en el hospital, cuatro los pasó en coma.



El también empresario fue ingresado en junio del año pasado, poco después de haber dado positivo a Covid-19, el cual se agravó y empezó a tener problemas para respirar.



"Lo primero en que pensé fue en mis hijos, en Carla y en mi familia. Y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma", relató Mauri.



Los médicos le dijeron que debía someterse a una cirugía doble de trasplante de pulmón, que ocurrió en Gainesville, Florida. Pese a sufrir una hemorragia interna durante el procedimiento, logró salir adelante.



"Dios estuvo conmigo. Siempre, le decía: 'Dios mío, dame la mano, no me sueltes y acompáñame'. Me acompañó, yo sentía su presencia y me daba paz. A los 10 días me dijeron que ya tenían unos pulmones.



"Carla (su esposa) me platicó que tuve una hemorragia interna, que le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche. Y al día siguiente le hablaron para decirle que no sabían qué había pasado, pero que yo estaba normal".



Mauri compartió que su recuperación será paulatina, pues aún no puede caminar y todavía se encuentra rehabilitándose de la traqueotomía que le hicieron para que pudiera respirar.