¿Cómo será 'Sex and the City' sin Samantha Jones?

El regreso de Sex and the City, bajo el nombre de And Just Like That, estará marcado por la ausencia de Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha Jones, una de las cuatro protagonistas originales de la serie.



Aunque no hay fecha de estreno confirmada, ya se conocen algunos detalles, como el involucramiento de la pandemia en la trama, pero ¿cómo se explicará la ausencia de Samantha?



De acuerdo con medios estadounidenses, la cadena HBO dejó entrever que será algo muy parecido a lo que sucede en la vida real: Samantha Jones se alejó lentamente de sus amigas.



"Al igual que en la vida real, la gente entra en tu vida, la gente se va. Las amistades se desvanecen y comienzan nuevas amistades. Así que creo que todo es muy indicativo de las etapas reales de la vida", explicó Max Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO a TV Line.



Desde el anuncio oficial del regreso de Sex and the City, en enero, se supo que Catrall ni su personaje, la experta en relaciones públicas, que con su sarcástico humor y su manera de abordar las relaciones de pareja sin filtro logró ser la favorita de muchos, formarían parte del rodaje.



Y es que la actriz dijo tiempo atrás que no tenía una buena relación con Sarah Jessica Parker, otra de las protagonistas e intérprete de Carrie Bradshaw, personaje principal de la historia.



Sin embargo, Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) se han mostrado entusiasmadas con esta nueva aventura y han expresado su emoción al retomar los personajes que las pusieron en la cima 20 años atrás.