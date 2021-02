¡Al igual que su novia Belinda! Christian Nodal está de luto

Ciudad de México.

El cantante Christian Nodal compartió en sus redes sociales el fallecimiento de su abuela, Rosario Gil Palomares, fue a través de un video donde le escribió un mensaje de despedida.

"¡Dios te bendiga y te cuide mucho por allá Nanita Chayo! Te amo con toda mi vida. Siempre vas a estar en mi pecho y mente. D.E.P", expresó el cantante en su cuenta de Instagram.

La primera en dar a conocer la noticia fue la madre del intérprete de Adiós Amor, Silvia Cristina Nodal, mediante un video de "Nanita Chayo" acompañado de la letra de la canción "Cabellera Blanca" de Agustín Lara.



El anuncio se hizo tan solo un día después de que Belinda, novia del cantante, anunciara en sus redes sociales la muerte de su abuela, Juana Moreno.



La intérprete de Amor a Primera Vista también publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje de despedida para su abuela.



"Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. ¡Abuelita te amo! Te amo con locura y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto, no sé cómo superar esta tristeza. El peor año de mi vida este 2021 ojalá que se acabe. Quiero que se acabe todo esto. Ya no aguanto más", compartió la cantante.