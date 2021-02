Despiden a Gina Carano, actriz de 'The Mandalorian', por comentarios sobre los judíos

Guadalajara, Jalisco.

Gina Carano no regresará a The Mandalorian ni al universo de Star Wars, tras compartir una publicación en redes sociales que infiere que ser republicano hoy es como ser judío durante el Holocausto.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, cuestionó la actriz en sus redes sociales.

El hashtag #FireGinaCarano fue tendencia luego de que la publicación de Instagram de la actriz conservadora y ex artista marcial mixto recibiera severas críticas.

"Gina Carano no es empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro", dijo un portavoz de Lucasfilm en un comunicado.

"No obstante, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables".





Gina Carano provocó la ira de los internautas por esta publicación.

La publicación fue eliminada, pero las capturas de pantalla fueron ampliamente compartidas por usuarios en las redes sociales que pidieron su despido del exitoso programa de Disney +.

Esta no es la primera vez que Carano, quien interpretó a la ex soldada de la Alianza Rebelde Cara Dune en The Mandalorian, ha sido el foco de la ira de las redes sociales por sus comentarios políticos.

En noviembre pasado, emitió tweets polémicos, uno en el que se burlaba del uso de máscaras en medio de la nueva pandemia del coronavirus y otro en el que sugirió que ocurrió un fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2020.

“Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Implementar leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar todos los estados. Filmar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema”, escribió el 5 de noviembre.

The Mandalorian debutó en Disney + en noviembre de 2019 y ayudó a impulsar el servicio de transmisión a impresionantes números de suscripciones.

Cara Dune, de Carano, se convirtió en una favorita de los fanáticos por aportar una fuerza tranquila al papel. Pero sus tweets también la han convertido en una figura controvertida entre los fanáticos de Star Wars.



Múltiples spin-off de Mandalorian están en proceso de los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni, incluidos Rangers of the New Republic, que podría haber protagonizado Carano.



Carano surgió del mundo de las artes marciales mixtas y ha aparecido en proyectos de alto perfil como Deadpool.