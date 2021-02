El novio de Britney Spears explota contra el padre de la cantante: "Es un idiota"

Estados Unidos.

Por el momento, Britney Spears ha preferido no pronunciarse directamente acerca del documental Framing Britney que recopila pruebas del trato 'cuestionable' que recibió por parte de los medios prácticamente desde su infancia, cuando aparecía en el programa The Mickey Mouse Club de Disney, y que no hizo más que empeorar a partir de su ruptura con su novio de la adolescencia, Justin Timberlake, a la que siguió una crisis nerviosa en 2008.

La princesa del pop no ha confirmado si dicha producción en principio no-autorizada se realizó con o sin su beneplácito, o si la ha visto, pero su novio Sam Asghari no piensa seguir su ejemplo quedándose callado.

El joven modelo y entrenador personal de 27 años, que conoció a Britney en 2016 grabando uno de sus videoclips, ha arremetido ahora contra su 'suegro', una de las figuras más polémicas del documental que a día de hoy continúa controlando gran parte de las decisiones que ella toma tanto en el ámbito personal como en el profesional y también su fortuna personal.

Sam Asghari le dedicó unas duras palabras a Jamie Spears, padre de Britney.

"Es importante que la gente comprenda que no siento ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que no para de poner obstáculos en nuestro camino", ha señalado Sam en un comunicado publicado en sus Stories de Instagram.

Sam no ha dudado en tildar a Jamie Spears de "idiota" y, aunque se niega a dar detalles acerca de lo que el padre de Britney ha hecho para merecerse ese calificativo, no resulta demasiado arriesgado especular con que tendrá mucho que ver con su negativa a renunciar a su rol como tutor legal de la artista.

“En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”, agregó en su post Sam Asghari .

"No vine a este país para no poder expresar mi opinión con libertad", ha añadido Sam, que nació en Irán.

El documental Framing Britney Spears ya está disponible en la plataforma Hulu.