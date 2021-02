Cantante acusa a Vicente Fernández de acoso sexual

Guadalajara, México.

A través de un par de videos que difundió en TikTok, la cantante Lupita Castro acusó a Vicente Fernández de haberla acosado y violentado.

Las supuestas agresiones, dijo, ocurrieron hace algunos años y aunque no detalla en la plataforma fechas, ni cómo, ni cuándo fueron los hechos, asegura que la información y las pruebas vienen en un libro que escribió y que pronto lanzará.

"Lo importante no es por qué callé tanto tiempo, sino por qué lo hizo () hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de Estados Unidos me hizo una entrevista. Me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo".

"¿Y qué pasó con la entrevista? Nada, así que por eso estoy aquí, hoy quiero decir mi verdad", dice Castro en uno de los videos, asegurando también que ha sufrido por tratar de superar los supuestos sucesos.

Sus declaraciones llegan tras la polémica en que se vio envuelto "El Charro de Huentitán" hace apenas unos días, al haber sido evidenciado tocando los pechos de sus fans al momento de posar para una fotografía.

Aunque Fernández se defendió en una entrevista realizada por su ex nuera Mara Patricia Castañeda, publicada el 25 de enero, el intérprete de Estos Celos negó haber acosado a dichas mujeres y lo calificó de "accidente".

"Vicente Fernández a mi me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante. No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora", difunde también Castro en sus publicación de Tik-Tok.

“He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo poder De Dios, de la palabra y de este aparatito. Gracias nos vemos pronto”, dijo la artista.

En plataformas como Spotify aparecen tres álbumes de Lupita Castro, uno junto con Mercedes Castro, titulado "Al Estilo Norteño", publicado en 1995 por Musart.

Otro llamado "Placer y Castigo", lanzado en 2012, con Musart- Balboa y un material homónimo que salió en 2013 bajo el respaldo de Sony Music Entertainment México.