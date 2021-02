Super Bowl LV: The Weeknd brilló en un show lleno de color y espectaculares escenografías

Tampa, Florida.

¡The Weeknd lo volvió a hacer! El artista canadiense, conocido por sus llamativas presentaciones, no decepcionó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El cantante, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, comenzó su actuación con Starboy, uno de sus primeros éxitos musicales.

Ataviado con una chaqueta roja y brillante, The Weeknd continuó su show interpretando otros temas como The Hills, Can’t Feel My Face, I Feel It Coming y, por supuesto, Blinding Lights, su mas reciente hit.

Fuegos artificiales estallaron mientras el intérprete de 30 años encantaba a los 22 mil fans presentes en el estadio, sumados a los espectadores televisivos, que suelen superar los 100 millones.

El cantante tuvo un escenario que simulaba ser una ciudad, que sirvió para que el intérprete pudiera entonar sus grandes xitos en tomas que alternaban la imagen de la luna en la pantalla gigante y los fuegos artificiales del fondo.

El show de The Weeknd tuvo algunos defectos de sonido al inicio, pero el canadiense demostró su profesionalismo y realizó su mejor esfuerzo.

The Weeknd invirtió una fortuna en su propio show

El cantante aseguró en una conferencia previa al Super Bowl que gastó siete millones de dólares de su propia bolsa para preparar el espectáculo de medio tiempo.

“Por la pandemia, y para la seguridad de los jugadores y los trabajadores, construimos varios escenarios dentro del estadio. Gasté mi propio dinero para tener el espectáculo que siempre soñé”, dijo The Weeknd.

Asimismo, el cantante cumplió con su promesa de presentar un show familiar, pues sus videos musicales se caracterizan por escenas violentas o con contenido sexual.

Pese a su esfuerzo, en Twitter fueron tendencia shows anteriores, pues muchos afirmaron que The Weeknd no superó a Shakira, Jennifer Lopez, Katy Perry ni a Bruno Mars.

Bailarines con máscaras blancas durante la presentación de The Weeknd.

La selección de The Weeknd para animar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de este año no fue una sorpresa.

Su carrera se ha disparado desde que debutó formalmente en 2010, acumulando tres premios Grammy y una nominación al Oscar, entre otros premios importantes.

Otras actuaciones en el Super Bowl de este año incluyeron al cantante H.E.R., quien entonó America the Beautiful, Jazmine Sullivan y Eric Church, quienes interpretaron The Star-Spangled Banner, y Miley Cyrus actuando en el primer show de TikTok.

Entre los artistas más memorables que han participado en el show de medio tiempo del Super Bowl se encuentran Shakira y Jennifer Lopez, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Beyonce y Madonna.