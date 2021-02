VIDEO: Así fue el show de Miley Cyrus, previo al evento del Super Bowl

Ciudad de México.

La cantante Miley Cyrus dejó el ambiente encendido para el show de medio tiempo del Súper Bowl, que estará a cargo de The Weeknd, al dar un espectáculo de dos horas que dedicó a los especialistas de la salud, reportó The New York Post.

Enfundada en un disfraz de porrista en color negro y rosa, la intérprete mandó un saludo a todas aquellas personas que han estado en las primeras filas sanitarias en la batalla contra el coronavirus.



Fueron 7 mil 500 trabajadores de la salud vacunados quienes acudieron a la fiesta que Cyrus armó para el llamado TikTok Tailgate, que se transmitió en vivo para EU en el Estadio Raymond James, en Tampa, Florida.



El público recibió a la famosa, de 28 años, entre aplausos y gritos mientras ella interpretó un repertorio que incluyó temas de su disco más reciente, Plastic Hearts.



Uno de los momentos más ovacionados del evento fue cuando la celebridad se acompañó en el escenario del rockero Billy Idol para interpretar a dueto varios éxitos, entre ellos White Wedding.



El especial fue presentado por Steve Harvey y el reportero de NFL Network MJ Acosta, y tuvo apariciones especiales de artistas como Rebel Wilson, Kane Brown, Ajani Huff, Adam Devine, entre otros.

The Weeknd, la gran estrella del medio tiempo del Super Bowl 2021

Esta noche, el cantante canadiense The Weeknd será el encargado de animar el medio tiempo del Super Bowl 2021.

The Weeknd dijo que hará su espectáculo “solo”, sin ningún artista invitado.

El cantante, cuyos videos incluyen bastantes escenas de violencia o sexualidad, dijo que su show de medio tiempo será “familiar”.

"Voy a incorporar parte de las tramas, porque se trata de una historia enlazada que llevo contando a lo largo de este año y de esta era musical. Seguiré haciéndolo, pero tendrá una calificación 'PG' para toda la familia", afirmó en una conferencia de prensa, el pasado viernes.

El evento deportivo inicia a las 5:30 pm (hora de Honduras). Puede verlo través de los canales ESPN o Fox Sports