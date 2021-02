Video viral: Doctora Polo regaña a colombiana por hablar en inglés en Caso Cerrado

Redacción.

Tras estrenarse uno de los últimos capítulos de Caso Cerrado, la doctora Ana María Polo, vuelve a ser tendencia en las redes sociales. ¿El motivo?, un fuerte regaño a una testigo.

Las imágenes que son virales muestran a la joven colombiana ingresando a la sala hablando inglés. “Hello, good afternoon”, dijo la joven. algo que no le gustó a la abogada, quien inmediatamente le dio un frenazo.

“Ningún ‘afternoon’, ni ningún ‘hello’. Ninguno. Aquí tú hablas español”, expresó la abogada al ver el uso reiterativo de la lengua en la mujer.“Esto es un programa en español. Aquí se habla español”, apuntó Polo.

Aquí el video viral

Finalmente, la doctora Polo concluyó su regañó y continúo con el caso. “Lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra, te largas. ¡Si no hablas español, te largas!”, exclamó enérgicamente la doctora.