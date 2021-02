Fallece escritor de 'Los Simpson' por Covid-19

Estados Unidos.

Marc Wilmore, diez veces nominado al premio Emmy y escritor y productor de Los Simpson, murió a los 57 años después de desarrollar complicaciones por el coronavirus.

"Mi dulce hermano, Marc Edward Wilmore, falleció anoche mientras luchaba contra la Covid y otras afecciones que lo habían tenido con dolor durante años", tuiteó el hermano mayor de Wilmore el domingo.



"Mi hermano era el ángel león más amable, gentil y divertido que he conocido. Te amo hermanito".



Tras graduarse de Cal Poly Pomona, Wilmore comenzó su carrera en los 90 escribiendo, y luego como miembro del elenco en el programa In Living Color. Ese trabajo le valió su primera nominación al Emmy.



Después se convirtió en escritor de The Tonight Show Starring Jay Leno, así como de la comedia de situación stop-motion de su hermano Larry, The PJs.

El guionista Marc Wilmore.



Wilmore pasó a ser coproductor ejecutivo y escritor de Los Simpson, así como de la serie animada F Is For Family. Su voz también apareció en varios personajes de los programas en los que trabajó, según IMDb.



En respuesta al anuncio de su fallecimiento, otros escritores y comediantes difundieron sus condolencias y muestras de amor por Marc Wilmore, destacando su amabilidad y sentido del humor.



"Lamento mucho tu pérdida, Larry", tuiteó el comediante Matt Oswalt. "Conocí a Marc cuando trabajábamos en Tonight Show, jugamos al golf, nos reímos mucho. Era un tipo tan agradable, y lo extrañaré".



"Mi corazón está contigo Larry", respondió el actor David Alan Grier. "Recuerdo con cariño sentarme en sus oficinas para presentar ideas de un lado a otro. Marc fue el chico más divertido y dulce de todos los tiempos".