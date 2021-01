Exesposa de Phil Collins se "venga" del cantante y subasta sus valiosas pertenencias

Ciudad de México.

La exesposa de Phil Collins, Orianne Cevey, puso en subasta discos de oro y premios del músico luego de que él la desalojara de su mansión en Miami Beach.

De acuerdo con el sitio de subastas Kodner, todos los discos tienen una oferta inicial de 100 dólares, y del total que se recaude por cada producto se destinará un 10 por ciento a la Fundación Never Give Up.

Los LP que entraron en la lista son un disco de oro de The Principle of Moments, de Robert Plant, que la estrella obtuvo porque su sello discográfico, Es Paranza, lo lanzó. También está el LP de oro de Pictures at Eleven, de la banda que Plant tenía, en la que Collins fue baterista.

Según ella, su única intención es desprenderse de objetos innecesarios ahora que se ha instalado en una casa más pequeña, y ha insistido en que también está vendiendo algunas de sus pertenencias, incluidas joyas y ropa de diseñador, como prueba de que no ha actuado de mala fe.

Uno de los puntos más álgidos de la mala relación entre la ex pareja ocurrió el año pasado, cuando el padre de la actriz Lily Collins decidió echar a Cevey de su casa después de enterarse que ella supuestamente se casó en secreto con otro hombre en agosto.

Orianne Cevey y Phil Collins en una foto de archivo.

De acuerdo con los reportes, a Collins le molestó enterarse de que no sólo le estaba dando alojamiento gratuito a la nueva pareja de su ex mujer, sino que también ella estaba usando parte del dinero que él le daba para pagarle varias comodidades.

Tormentosa relación

En realidad, la expareja -que tiene dos hijos adolescentes- ya había estado casada entre 1999 y 2006, pero volvieron a darse otra oportunidad en 2015 después de que ella abandonara a su entonces marido con la promesa de que el músico pondría a su nombre la mitad del que se convertiría en su nuevo hogar si renunciaba a los derechos sobre otra propiedad inmobiliaria que habían compartido durante la primera parte de su historia de amor.

Tras verse obligada a abandonar hace unos días la vivienda a la que asegura tener derecho por el acuerdo verbal al que habría llegado con su ex, Orianna ha contraatacado sacando a subasta varios discos de oro y otros premios del artista.