Martha Figueroa, conductora de "Hoy", defiende a su hijo luego de ser acusado de abuso

Ciudad de México.

Martha Figueroa defendió a su hijo Alejandro, luego de que una joven lo acusara de abusar sexualmente de ella.

Con un comunicado de tres partes, la conductora del programa Hoy habló al respecto y sobre sus declaraciones acerca del caso de Nath Campos y Rix.

"Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones, pero no se vale aprovechar la confusión para calumniar a mi familia. Gracias por leerme".

"Cuando hace 8 años ella (Ana, la que acusó a su hijo) me contó su versión a través de las redes, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación", explicó.

Y es que según la chica, Alejandro la llevó a un departamento y ahí ocurrió el abuso, pero según la periodista de espectáculos, eso nunca ocurrió, por lo que dijo que su acusación era una "grave e injuriosa denuncia pública que carece de verdad".

Martha Figueroa asegura que su hijo no es un abusador.

Polémica

Hace unos días, Ana acusó al hijo de la presentadora Martha Figueroa, Alejandro Vaca Figueroa, de abusar de ella cuando tenía 17 años.

@AnaFloreess hizo la denuncia en Twitter luego de la polémica que se formó por los comentarios que hicieron Figueroa y Andrea Legarreta en el programa Hoy sobre la acusación de Nath Campos contra el influencer Rix.

"Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él", escribió la cibernauta.

"Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta. Llegando me ofrecieron un vaso con alcohol; me lo tomé, y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola, tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás".

Indicó que la reunión había tenido lugar en un departamento vacío, propiedad de Vaca Figueroa, en el que se encontraban los dos y otros dos amigos de él.

Los mensajes que compartió Ana generaron polémica en redes sociales.

"Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en Twitter, y hasta subí 'screens' (capturas de pantalla) de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde él aceptaba que 'se habían pasado'", añadió.

"La señora Martha me amenazó para que borrara todo. En fin, ya no es un tema que me afecte ni nada, sólo lo platico ahorita porque me dio mucho sentimiento ver el video este y escucharla hablar así".

La internauta indicó que los sucesos ocurrieron hace 10 años, y que fue hace seis que decidió relatar lo que vivió, aunque lo eliminó después porque sintió miedo.

"No me interesa buscar venganza, fama, ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió. Me han llegado un par de DMs (mensajes directos) de niñas contándome situaciones de violencia física y psicológica que vivieron con este 'hombre'. Tristísimo".