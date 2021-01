Expareja del nuevo esposo de Pamela Anderson la acusa de "romper su familia"

Estados Unidos.

Este miércoles Pamela Anderson anunció por sorpresa que el pasado 24 de diciembre se había casado con su nuevo guardaespaldas, Dan Hayhurst, en una ceremonia muy íntima.

Según la historia que la actriz compartió en declaraciones al Daily Mail, los dos se habían enamorado en un tiempo récord cuando ella se instaló en la propiedad que compró hace años para sus abuelos en su ciudad natal, Ladysmith, en la isla de Vancouver, donde él trabajaba como albañil.

Sin embargo, la expareja de su flamante marido, Carey, ha acusado ahora públicamente a la antigua protagonista de Guardianes de la bahía de "destrozar su familia" al iniciar una aventura con Dan aún sabiendo que él mantenía una relación sentimental estable desde hacía cinco años en el marco de la cual estaba educando a tres niños.

Según ha afirmado en una exclusiva al tabloide The Sun, los recién casados se conocieron cuando él fue contratado para hacer una serie de reparaciones en la propiedad de Pamela y, con el paso de los meses, comenzó a quedarse cada vez más tiempo allí con la excusa de respetar la cuarentena necesaria para no poner en riesgo ni a su familia ni a su empleadora, llegando incluso a pasar varias noches hasta que Carey le dio un ultimátum.

Pamela Anderson y Dan Hayhurst se enamoraron en poco tiempo.

"Al principio lo negó cuando por fin le planté cara, pero al final, cuando le pregunté directamente si estaba acostándose con Pam, me respondió: 'Lo único que voy a decir es que he cruzado una línea'", ha recordado Carey, que tiene un hijo de una relación anterior y ayuda a criar a los dos que Dan comparte con otra de sus ex.

"Me pidió que le diese tiempo para aclararse, así que le dejé seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y para entonces ya no había vuelta atrás. Yo ya conocía a Pam y había salido a cenar con ella, y mi hija solía trabajar para ella. No me lo podía creer".